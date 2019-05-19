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В 2021 году в Минске появится специализированный выставочный центр международного образца
В 2021 году в Минске появится специализированный выставочный центр, отвечающий самым высоким международным требованиям выставочной инфраструктуре.
Проект, который станет национальным, на неделе детально обсудили у Главы государства. Ежегодно в стране проводятся более сотни выставок, они охватывают ключевые отрасли экономики: промышленность, сельское хозяйство, строительство, туризм. Многие из них, например, БелАгро, Tibo, MILEX, имеют статус международных и пользуются популярностью в деловых кругах, но сейчас проходят на временных площадках. А иногда и вдалеке от столицы.
Строительство нового комплекса позволит не только создать должные условия, но и привлечь новых зарубежных партнеров. И как следствие - гарантирует весомую прибавку экспорту. Проект еще пересмотрят, Глава государства поручил его доработать - оптимизировать и удешевить. Тем более, в стране уже есть хороший опыт таких рациональных строек в преддверии II Европейских игр.
Главе государства предлагали различные площадки для строительства - одна из них в деревне Малиновка на пересечении МКАД и Брестского шоссе. Но там уже есть жилая застройка. А для Президента интересы людей - принципиальный вопрос, поэтому выбрали другой - более подходящий вариант
И это площадка возле торгового центра "Экспобел". Концепция предусматривает строительство трех крытых павильонов, конгресс-холла с бизнес-центром и открытой выставочной площадки. Общая площадь - 30 тысяч квадратных метров. А вот ранее организаторам приходилось арендовать площадки на 3-х, максимум 6-ти тысячах квадратов.
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