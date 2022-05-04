В 2022 году агрокомбинат "Юбилейный" построит свой комбикормовый завод

Успешным оказался годдля агрокомбината "Юбилейный" Оршанского района. Здесь не только сохранили коллектив, социальные гарантии, но и стали лидерами в сельскохозяйственном производстве и переработке, полностью обеспечив себя сырьем. Андрей Ястребово новых проектах флагмана.

Рост объемов производства, импортозамещение, уже в этом году агрокомбинат "Юбилейный" построит свой комбикормовый завод. О новых проектах флагмана сельскохозяйственного производства расскажем в "Панораме".



Восьмая посевная кампания для механизатора агрокомбината "Юбилейный" Владимира Бокача, когда каждый погожий день на счету. В этом году сев яровых начали на пару недель позже из-за холодной весны. Теперь наверстывают.



В 7, даже раньше начинаем работать. И работаем до позднего вечера, часов до 8 сеемся, потому что сроки. Успеем отсеяться, - будем с хлебом все. Владимир Бокач, механизатор ОАО "Агрокомбинат "Юбилейный"



Яровой клин немалый в хозяйстве - почти 4 тысячи гектаров. Да и озимые надо подкормить. Поэтому до полусотни единиц техники "Юбилейного" в полях.



Зерновые и зернобобовые уже на завершающем этапе, три дня осталось и закончим. Потом организуем двухсменный посев рапса. За пять дней посеем и займемся потом кукурузой. Анатолий Корзун, первый заместитель директора ОАО "Агрокомбинат"Юбилейный"



Соблюдение технологии для "Юбилейного" архиважно. Ведь только так соберешь отменный урожай. А его надо много, чтобы обеспечить животноводство ценными кормами. Все-таки 7-тысячное поголовье.



Молочно-товарный комплекс "Купалинка". Еще один плюс в общую копилку. Ежедневно 56 тонн молока - всего за два года вышли на проектную мощность.



Гордость "Юбилейного". Таких автономных ферм, когда даже свой электрический генератор, в стране больше нет. В каждом цеху своя метеостанция. Зарекомендовали себя и хедлоги.



"Карусель" сейчас готовится к приему очередной партии буренок. Их выход на технологичную доильную "арену" происходит трижды в день. С такой чистотой и порядком молоко, конечно же, здесь получают только экстра-класса. А значит самое прибыльное.



Когда-то и 20 тонн молока для нас казалось вроде много. В настоящее время в агрокомбинате мы ежедневно реализуем 74-75 тонн молока на молокоперерабатывающие предприятия. Что касается говядины, то в год мы производим 1300 тонн. Это обеспечивает собственное производство. Виталий Дмитраченко, замдиректора ОАО "Агрокомбинат "Юбилейный"







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Проект обошелся "Юбилейному" в 45 миллионов рублей. Прибыли получили уже свыше 31. Еще год-полтора и окупится комплекс.



А это уже цех переработки. За несколько лет здесь провели реконструкцию. Теперь ежегодно прибавляют в объемах производства мяса, колбасных изделий, копченостей. Следят за тенденциями рынка. Работают только с охлажденным сырьем, никакой заморозки. Расширяют линейку продукции для домохозяек.



Мы стабильно работаем, не теряя объемы. Максимум сейчас выпускаем полуфабрикатов, которые не занимают много времени для приготовления на кухне. Стейки в вакуумной упаковке, в пакетах для запекания. Олег Федько, начальник цеха мясопереработки ОАО "Агрокомбинат "Юбилейный"



Импортозамещение в АПК



Вскоре здесь появится новый цех упаковки. А пока строят планы совместно с Банком развития. Уже в этом году в "Юбилейном" появится свой комбикормовый завод. Строительство в разгаре. Прощай импорт.



Это позволит нам фактически по заявке животноводства давать полнорационные корма. Плюс предполагается здесь ввод жидких ингредиентов - масла подсолнечного, масла рапсового. Объект включен в перечень особо важных для Витебской области. Александр Фирсин, директор ОАО "Агрокомбинат "Юбилейный"







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