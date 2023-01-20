В 2022 году белорусским пограничникам поставили 20 современных грузовиков "Волат"

В минувшем году по решению Президента Беларуси в органы пограничной службы поставили 20 грузовых авто "Волат" Минского завода колесных тягачей. Модернизированные образцы поступают в подразделения границы, а также в центр для подготовки и переподготовки водителей категории "С". "Волат" предназначен для выполнения широкого спектра задач в условиях бездорожья и пересеченной местности.