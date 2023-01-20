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В 2022 году белорусским пограничникам поставили 20 современных грузовиков "Волат"

В минувшем году по решению Президента Беларуси в органы пограничной службы поставили 20 грузовых авто "Волат" Минского завода колесных тягачей. Модернизированные образцы поступают в подразделения границы, а также в центр для подготовки и переподготовки водителей категории "С". "Волат" предназначен для выполнения широкого спектра задач в условиях бездорожья и пересеченной местности.

Грузовик "Волат еще в 2015-м успешно прошел опытную эксплуатацию в условиях полигона и был принят на вооружение органов погранслужбы, заменив советский ГАЗ-66. В настоящее время на вооружении пограничников находится 40 таких машин.

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