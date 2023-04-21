В 2022 году на белорусские информационные ресурсы было совершено более 320 млн кибератак

Стояла задача создать суперсовременную подготовленную спецслужбу, которая бы базировалась на трех платформах: первая - мощнейшая оперативная составляющая, вторая - аналитическая, третья - техническое оснащение службы.Что касается задач, поставленных перед данной спецслужбой, - помощь Президенту, где-то экономике, где-то спецслужбам и силовым структурам, контроль и пресечение правонарушений, если такие будут иметь место.

В фильме АТН "В парадигме безопасности", рассказывающем о работе Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь, говорится, что в 2022 году на белорусские информационные ресурсы было совершено более 320 миллионов атак. Высокий процент таких воздействий проводился с территории иностранных государств.Кибератакам в национальном сегменте сети Интернет в том числе подвергалась информационная инфраструктура Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь, РУП "Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен", БЖД, Беларуськалия и отдельных высших учебных заведений медицинского профиля.На какие информационные ресурсы Беларуси было совершено наибольшее число нападений? Сколько их было в целом за прошлый год и откуда они исходили? Но главное - как с этими посягательствами охотников за информацией справляется Оперативно-аналитический центр? Подробности в фильме АТН "В парадигме безопасности".