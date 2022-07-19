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В 2022 году произошло 8 несчастных случаев с маломерными судами - тут, как и на дороге, правила написаны кровью

Летний сезон - особое время для служб спасения. В теплый период активно работает и Государственная инспекция по маломерным судам. Их основная задача - следить за безопасностью любителей плавсредств. Лодки, катера, яхты - все это средства передвижения повышенной опасности. В этом году уже произошло 8 случаев с маломерными судами, в которых погибли 6 человек. Среди основных причин таких инцидентов отсутствие спасательных жилетов и пренебрежение другими средствами безопасности, управление судами в состоянии опьянения.

В рейде на Минском море побывала и наша съемочная группа. Подробности у Александра Камовича.

Перевернутая лодка, яркий элемент в воде. Такую картину застали мядельские спасатели на озере Мястро. Возле деревни Никольцы в 400 метрах в воде был человек в оранжевом жилете. Он не мог звать на помощь, так как уже обессилел. Пострадавшему помогли, а лодку отбуксировали к берегу. Этот случай - очередное напоминание любителям выйти на воду, а проконтролировать безопасность призвана Госинспекция по маломерным судам.

Основная задача инспекции по маломерным судам - обеспечение безопасности, использование гражданами, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами маломерных судов на водоемах республики. В основном это профилактическая работа, разъяснительная работа. Мы проводим также обучение граждан на право управления моторными маломерными судами с приемом соответствующих экзаменов (теоретических и практических) и непосредственно надзор и контроль за соблюдением этих правил.
Юрий Алексеенко, замначальника Госинспекции по маломерным судам МЧС Беларуси

Подобные рейды ГИМС проводит практически ежедневно. Инспекторы говорят, что само их присутствие уже дисциплинирует любителей выйти на воду. Впрочем находятся и те, кто пренебрегает банальными правилами безопасности. Как показывает практика, основные нарушения - это неиспользование спасательного жилета, перегруз судна.

Любое маломерное судно - это средство передвижения повышенной опасности. В этом году уже произошло 8 случаев с маломерными судами, в которых погибли 6 человек. Чтобы не допустить таких ситуаций, ГИМС работает во всех областях страны. Инспекторы отмечают, что в работе приходится не только следить или контролировать, но и буквально спасать людей, которые попали в беду.


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Судовладелец на личном моторном катере, оборудованном двигателем свыше 100 лошадиных сил, взял на борт рыбаков. Их было 4 человека, включая судовладельца. Вышли со стороны деревни Качино и, отойдя от берега метров на 150, не учли погодные условия, метеорологические условия, сбросили скорость. Повлиял и профессионализм данного судовладельца, сбросил скорость, катер поднырнул, шел он с полной загрузкой, не превышая количество посадочных мест. Поднырнул под волну, рыбаки, которые находились на борту, растерялись, к одному борту, естественно крен, переворачиваются. Оказали помощь при доставке катера к берегу, все, что в лодке утонуло, доставили. Немного шок прошел, начали беседовать. Говорят, знали бы, что такое произойдет, естественно не вышли бы, но были благодарны тому, что рядом и ОСВОД, и мы. Благодаря этому всему доставили на берег. Урок они извлекли довольно-таки хороший.
Николай Скипор, начальник Госинспекции по маломерным судам Минской области

Пристальное внимание ко всем нюансам не спроста. Безопасность как раз и складывается из мелочей. Впрочем и такое внимание говорят инспекторы, воспринимается людьми с пониманием. Да и культура управлениями судами, констатируют специалисты, значительно выросла…

В первую очередь надо понимать, что правила установленные законодательством к маломерным судам, при их эксплуатации правила направлены на то, чтобы обеспечить безопасность людей, тех кто управляет этими транспортными средствами, пассажирами, а также тех людей, которые могут находиться рядом. Поэтому МЧС просит владельцев этих транспортных средств проявить сознательность, привести их состояние в надлежащее, а также быть максимально бдительными при плаванье во избежание несчастных случаев.
Евгений Барановский, официальный представитель МЧС Беларуси

Казалось бы - гребёшь себе вёслами или управляешь мотором по водной глади. Только вот тут как и на дороге, правила написаны кровью. Каждый капитан не просто должен, а обязан знать правила. А в печальную статистику попадают лишь, те кто пренебрегают этими правилами - печальных примеров хватает.

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