В 2022 году произошло 8 несчастных случаев с маломерными судами - тут, как и на дороге, правила написаны кровью

Судовладелец на личном моторном катере, оборудованном двигателем свыше 100 лошадиных сил, взял на борт рыбаков. Их было 4 человека, включая судовладельца. Вышли со стороны деревни Качино и, отойдя от берега метров на 150, не учли погодные условия, метеорологические условия, сбросили скорость. Повлиял и профессионализм данного судовладельца, сбросил скорость, катер поднырнул, шел он с полной загрузкой, не превышая количество посадочных мест. Поднырнул под волну, рыбаки, которые находились на борту, растерялись, к одному борту, естественно крен, переворачиваются. Оказали помощь при доставке катера к берегу, все, что в лодке утонуло, доставили. Немного шок прошел, начали беседовать. Говорят, знали бы, что такое произойдет, естественно не вышли бы, но были благодарны тому, что рядом и ОСВОД, и мы. Благодаря этому всему доставили на берег. Урок они извлекли довольно-таки хороший.

Николай Скипор, начальник Госинспекции по маломерным судам Минской области