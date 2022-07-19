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В 2022 году произошло 8 несчастных случаев с маломерными судами - тут, как и на дороге, правила написаны кровью
Летний сезон - особое время для служб спасения. В теплый период активно работает и Государственная инспекция по маломерным судам. Их основная задача - следить за безопасностью любителей плавсредств. Лодки, катера, яхты - все это средства передвижения повышенной опасности. В этом году уже произошло 8 случаев с маломерными судами, в которых погибли 6 человек. Среди основных причин таких инцидентов отсутствие спасательных жилетов и пренебрежение другими средствами безопасности, управление судами в состоянии опьянения.
В рейде на Минском море побывала и наша съемочная группа. Подробности у Александра Камовича.
Перевернутая лодка, яркий элемент в воде. Такую картину застали мядельские спасатели на озере Мястро. Возле деревни Никольцы в 400 метрах в воде был человек в оранжевом жилете. Он не мог звать на помощь, так как уже обессилел. Пострадавшему помогли, а лодку отбуксировали к берегу. Этот случай - очередное напоминание любителям выйти на воду, а проконтролировать безопасность призвана Госинспекция по маломерным судам.
Основная задача инспекции по маломерным судам - обеспечение безопасности, использование гражданами, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами маломерных судов на водоемах республики. В основном это профилактическая работа, разъяснительная работа. Мы проводим также обучение граждан на право управления моторными маломерными судами с приемом соответствующих экзаменов (теоретических и практических) и непосредственно надзор и контроль за соблюдением этих правил.
Подобные рейды ГИМС проводит практически ежедневно. Инспекторы говорят, что само их присутствие уже дисциплинирует любителей выйти на воду. Впрочем находятся и те, кто пренебрегает банальными правилами безопасности. Как показывает практика, основные нарушения - это неиспользование спасательного жилета, перегруз судна.
Любое маломерное судно - это средство передвижения повышенной опасности. В этом году уже произошло 8 случаев с маломерными судами, в которых погибли 6 человек. Чтобы не допустить таких ситуаций, ГИМС работает во всех областях страны. Инспекторы отмечают, что в работе приходится не только следить или контролировать, но и буквально спасать людей, которые попали в беду.
Судовладелец на личном моторном катере, оборудованном двигателем свыше 100 лошадиных сил, взял на борт рыбаков. Их было 4 человека, включая судовладельца. Вышли со стороны деревни Качино и, отойдя от берега метров на 150, не учли погодные условия, метеорологические условия, сбросили скорость. Повлиял и профессионализм данного судовладельца, сбросил скорость, катер поднырнул, шел он с полной загрузкой, не превышая количество посадочных мест. Поднырнул под волну, рыбаки, которые находились на борту, растерялись, к одному борту, естественно крен, переворачиваются. Оказали помощь при доставке катера к берегу, все, что в лодке утонуло, доставили. Немного шок прошел, начали беседовать. Говорят, знали бы, что такое произойдет, естественно не вышли бы, но были благодарны тому, что рядом и ОСВОД, и мы. Благодаря этому всему доставили на берег. Урок они извлекли довольно-таки хороший.
Пристальное внимание ко всем нюансам не спроста. Безопасность как раз и складывается из мелочей. Впрочем и такое внимание говорят инспекторы, воспринимается людьми с пониманием. Да и культура управлениями судами, констатируют специалисты, значительно выросла…
В первую очередь надо понимать, что правила установленные законодательством к маломерным судам, при их эксплуатации правила направлены на то, чтобы обеспечить безопасность людей, тех кто управляет этими транспортными средствами, пассажирами, а также тех людей, которые могут находиться рядом. Поэтому МЧС просит владельцев этих транспортных средств проявить сознательность, привести их состояние в надлежащее, а также быть максимально бдительными при плаванье во избежание несчастных случаев.
Казалось бы - гребёшь себе вёслами или управляешь мотором по водной глади. Только вот тут как и на дороге, правила написаны кровью. Каждый капитан не просто должен, а обязан знать правила. А в печальную статистику попадают лишь, те кто пренебрегают этими правилами - печальных примеров хватает.
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