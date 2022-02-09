В 2022 году в Беларуси планируют построить 4,2 млн кв. м жилья

В Беларуси в этом году планируют построить более 4 млн кв.м жилья, из них почти полтора миллиона - для нуждающихся. Больше всего возведут квартир в столичном регионе, а также Брестской и Гомельской областях. Продолжат строить и арендное жилье. План на этот год - почти 87 тыс.кв.м, из них 13,5 - в Минске.