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В 2022 году в Беларуси планируют построить 4,2 млн кв. м жилья

В Беларуси в этом году планируют построить более 4 млн кв.м жилья, из них почти полтора миллиона - для нуждающихся. Больше всего возведут квартир в столичном регионе, а также Брестской и Гомельской областях. Продолжат строить и арендное жилье. План на этот год - почти 87 тыс.кв.м, из них 13,5 - в Минске.

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