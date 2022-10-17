В 2022 году в Беларуси возведут более миллиона квадратных метров с господдержкой

Более миллиона квадратных метров жилья в нынешнем году в Беларуси построят с господдержкой. Такие объемы заложены в программе социально-экономического развития страны на пятилетку. Высокие темпы строительства позволяют сокращать очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий. В приоритете - многодетные семьи. Механизмов, чтобы построиться, достаточно. В профильном ведомстве напомнили о плюсах указа № 13.

