ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В 2022 году в Беларуси возведут более миллиона квадратных метров с господдержкой

Более миллиона квадратных метров жилья в нынешнем году в Беларуси построят с господдержкой. Такие объемы заложены в программе социально-экономического развития страны на пятилетку. Высокие темпы строительства позволяют сокращать очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий. В приоритете - многодетные семьи. Механизмов, чтобы построиться, достаточно. В профильном ведомстве напомнили о плюсах указа № 13.


Фото: БелТА

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все