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В 2022 году в Беларуси зафиксирован максимально высокий показатель по ремонту жилья - 3,5 млн квадратных метров

Развитие системы ЖКХ, переработка твердых бытовых отходов, а также обеспечение людей чистой питьевой водой - такие темы обсуждались сегодня на итоговой коллегии ведомства.

По словам министра, в прошлом году хорошая динамика по ремонту улично-дорожной сети: около 6 миллионов квадратных метров покрытия было заменено (это на 50 процентов больше чем годом ранее), такая динамика сохранится и в текущем году. Капитальный ремонт жилфонда - это то направление, по которому чаще всего поступают обращения от граждан. Тем не менее в 2022-м зафиксирован максимально высокий показатель по ремонту жилья: это три с половиной миллиона квадратных метров.

За предыдущих два года построено около 350 станций обезжелезивания. Обеспеченность потребителей качественной питьевой водой составляет сегодня практически 97 процентов. По данным Программы развития ООН, Беларусь входит в первую двадцатку стран по обеспеченности доступа населения к чистой воде.

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