В 2022 году в Беларуси зафиксирован максимально высокий показатель по ремонту жилья - 3,5 млн квадратных метров

По словам министра, в прошлом году хорошая динамика по ремонту улично-дорожной сети: около 6 миллионов квадратных метров покрытия было заменено (это на 50 процентов больше чем годом ранее), такая динамика сохранится и в текущем году. Капитальный ремонт жилфонда - это то направление, по которому чаще всего поступают обращения от граждан. Тем не менее в 2022-м зафиксирован максимально высокий показатель по ремонту жилья: это три с половиной миллиона квадратных метров.