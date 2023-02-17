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В 2022 году в Беларуси зафиксирован максимально высокий показатель по ремонту жилья - 3,5 млн квадратных метров
Развитие системы ЖКХ, переработка твердых бытовых отходов, а также обеспечение людей чистой питьевой водой - такие темы обсуждались сегодня на итоговой коллегии ведомства.
По словам министра, в прошлом году хорошая динамика по ремонту улично-дорожной сети: около 6 миллионов квадратных метров покрытия было заменено (это на 50 процентов больше чем годом ранее), такая динамика сохранится и в текущем году. Капитальный ремонт жилфонда - это то направление, по которому чаще всего поступают обращения от граждан. Тем не менее в 2022-м зафиксирован максимально высокий показатель по ремонту жилья: это три с половиной миллиона квадратных метров.
За предыдущих два года построено около 350 станций обезжелезивания. Обеспеченность потребителей качественной питьевой водой составляет сегодня практически 97 процентов. По данным Программы развития ООН, Беларусь входит в первую двадцатку стран по обеспеченности доступа населения к чистой воде.
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