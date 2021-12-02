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В 2022 году в Молодечненском районе новые квартиры получат еще 385 многодетных семей

Строительство жилья, в том числе и для многодетных семей, идет активными темпами в Минской области. Только в Молодечненском районе в течение года новоселье отпраздновали несколько сотен семей, из них 113 - многодетные. Семь новых домов появилось в шестом и десятом микрорайонах, деревне Красное, поселке Радошковичи. Это почти 18 тысяч квадратных метров жилья. В планах на следующий год - построить еще 27.

В следующем году новое жилье получат еще около 400 многодетных семей Молодечненского района. Новостройки вырастут в четвертом микрорайоне. Рядом с ними появится необходимая инженерная и транспортная инфраструктура.

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