Модернизацию Витебской областной клинической больницы начнут в 2023 году

Первой очередью выделено строительство нового корпуса, который пристраивается к областной клинической. Там будут располагаться операционные и реанимационное отделение. То есть все операционные отделения перейдут в корпус для того, чтобы мы не останавливали областную больницу, потому что она является основным учреждением здравоохранения и флагманом. Здесь располагается много специфических отделений, которые не представлены в других учреждениях.

Михаил Вишневецкий, начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома