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Модернизацию Витебской областной клинической больницы начнут в 2023 году
Работы по строительству нового операционно-реанимационного корпуса Витебской областной клинической больницы начнутся в следующем году. Модернизация ведущего лечебного учреждения северного региона - поручение главы государства. Уже выполнена предпроектная документация по объекту, определяются источники финансирования.
Первой очередью выделено строительство нового корпуса, который пристраивается к областной клинической. Там будут располагаться операционные и реанимационное отделение. То есть все операционные отделения перейдут в корпус для того, чтобы мы не останавливали областную больницу, потому что она является основным учреждением здравоохранения и флагманом. Здесь располагается много специфических отделений, которые не представлены в других учреждениях.
В Витебской областной клинической больнице функционирует 27 отделений. Здесь оказывают специализированную плановую и экстренную медицинскую помощь. В приемном отделении ежегодно ее получают более 50 тыс. человек и свыше 35 тыс. пациентов в стационаре.
Фото: pixabay.com
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