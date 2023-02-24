В 2023 году прогнозируют рост зарплат бюджетников на 16 %, а на повышение пенсий уже выделили 19 млрд рублей

Для пенсионеров, которые достигли возраста 75 лет и старше, сегодня существует серьезная надбавка к пенсии, которую получают более полумиллиона наших пожилых жителей. Сегодня выстроена и социальная поддержка в виде пособий по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. Государство на 2023 год предусмотрело более 2 млрд рублей для 200 тыс. получателей этих пособий.

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси