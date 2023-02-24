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В 2023 году прогнозируют рост зарплат бюджетников на 16 %, а на повышение пенсий уже выделили 19 млрд рублей
Найдены новые рынки сбыта, замещаются ушедшие товары, повышаются зарплаты. Понятно, что при беспрецедентном санкционном давлении, с которым столкнулась Беларусь, в первую очередь, нужна поддержка (пусть и точечная) предприятиям. Но такова политика Беларуси!
Это отметили 24 февраля в Министерстве труда и соцзащиты, где прошла итоговая коллегия.
В 2022 году в государстве увеличили размеры отраслевых стимулирующих выплат учителям, профессорско-преподавательскому составу и медикам. Продолжили это делать и с 1 января.
Говорили еще о наиболее уязвимых категориях граждан и их поддержке. Стоит задача в 2023 году продолжить повышать пенсии. На эти цели выделено 19 млрд рублей. Это на 2,5 млрд больше, чем в прошлом году.
Для пенсионеров, которые достигли возраста 75 лет и старше, сегодня существует серьезная надбавка к пенсии, которую получают более полумиллиона наших пожилых жителей. Сегодня выстроена и социальная поддержка в виде пособий по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. Государство на 2023 год предусмотрело более 2 млрд рублей для 200 тыс. получателей этих пособий.
По итогам прошлого года мы увеличили строительство жилья для многодетных семей. Более 11,5 тыс. семей уже справили новоселье в собственных квартирах, 10,5 тыс. семей стали на очередь. Мы также активно задействовали возможности семейного капитала для стимулирования демографической составляющей нашей страны.
По просьбе многодетных семей и семей, воспитывающих детей-инвалидов, вносятся изменения, предполагающие гибкий график работы для решения семейно-бытовых вопросов. Это услышали и планируют закрепить законодательно. Проект измененного Трудового кодекса готов ко второму чтению.
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