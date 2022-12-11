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В 2023 году увеличится объем строительства жилья с господдержкой
Министр архитектуры и строительства Беларуси Руслан Пархамович в эксклюзивном интервью программе "Главный эфир" рассказал о темпах строительства в этом году и планах на 2023-й.
Была поставлена задача: в 2022 году ввести всего жилья 4,2 млн кв. м и 1,2 млн кв. м с господдержкой, рассказал министр. На сегодняшний день возведено более 85 % жилья общего ввода и более 90 % жилья с господдержкой. Он уверен, что планы, которые поставлены в государственной программе, будут реализованы. По его словам, ряд областей уже выполнили доведенные показатели по господдержке: Брестская область на 30 % опередила доведенный план, Минск на 10 % перевыполнил задание, Минская область по состоянию на сегодняшний день уже выполнила это задание.
Говоря о планах на следующий год, Руслан Пархамович сказал, что в соответствии с государственной программой доведен план строительства жилья общего ввода 4,3 млн кв. м и 1,3 млн кв. м с господдержкой. "Мы чуть-чуть увеличим удельный вес господдержки в общем вводе. То есть, сегодня он составляет порядка 27 %, а в следующем году он превысит уже 30 %".
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