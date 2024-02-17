В 2023 году в Беларуси зарегистрировали более 56 тыс. браков

В Беларуси в 2023 году зарегистрировано более 56 тыс. браков, из них более 39,6 тыс. зарегистрировано с предоставлением услуги, то есть в торжественной обстановке, что составляет 70% от общего числа браков. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции.



"Эти данные свидетельствуют о популярности у населения дополнительных платных услуг, связанных с регистрацией актов гражданского состояния. Такая деятельность работников органов загса наиболее востребована населением и служит визитной карточкой каждого органа загса республики", - отметили БЕЛТА в пресс-службе.



Уже стало традицией проведение торжественных церемоний регистрации заключения брака и рождения по индивидуальным сценариям, в которых учитываются пожелания граждан по стилевому разнообразию проводимых торжеств. В 2023 году органы загса провели необычные торжественные церемонии регистрации заключения брака в различных стилях: "Вишневая свадьба" на ежегодном празднике "Вишневый фестиваль" (Глубокое), "Милицейская свадьба" - молодожены (сотрудники милиции) были в форменном обмундировании (Наровля), "Железнодорожная свадьба" - в Музее истории и железнодорожной техники, молодожены - сотрудники Локомотивного депо (Барановичи), "Ромашковая свадьба" на ежегодном "Ромашковом фестивале", приуроченном ко Дню памяти святых Петра и Февронии (Лида), "Новогодняя свадьба" с участием сказочных персонажей Деда Мороза и Снегурочки (Россоны) и др.



"Работники органов загса с учетом пожеланий будущих супругов прилагают максимум усилий, чтобы торжественные церемонии, связанные с регистрацией актов гражданского состояния, были проведены максимально красиво и интересно не только в помещениях органов загса, но и учреждений культуры, помещениях, расположенных в исторических и памятных местах, памятниках архитектуры, искусства или истории, архитектурных ансамблях", - добавили в пресс-службе.



В прошлом году в республике проведено 1702 свадебных юбилея (в 2022 году - более 1,4 тыс. свадебных юбилеев), из них 583 золотых, 412 серебряных и 707 других свадебных юбилеев.