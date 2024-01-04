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В 2023 году в Минске было продано 18 тыс. квартир на вторичке

Прошедший год на белорусском рынке недвижимости стал самым активным на вторичке. Впервые за всю историю наблюдений в столице было продано порядка 18 тысяч квартир. Для сравнения: за 2022 год общая цифра почти 16 тысяч квартир. Эксперты отмечают - на рынке жилья произошла переориентация: покупатели сегодня все чаще смотрят в сторону вторички.

К слову, основным помощником в приобретении квартир по-прежнему остаются кредитные средства. Займы у банка в Минске берут около 40 % покупателей.

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