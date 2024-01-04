В 2023 году в Минске было продано 18 тыс. квартир на вторичке

Прошедший год на белорусском рынке недвижимости стал самым активным на вторичке. Впервые за всю историю наблюдений в столице было продано порядка 18 тысяч квартир. Для сравнения: за 2022 год общая цифра почти 16 тысяч квартир. Эксперты отмечают - на рынке жилья произошла переориентация: покупатели сегодня все чаще смотрят в сторону вторички.