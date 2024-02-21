В 2023 году в Минске изъяли около 230 кг наркотиков

Около 230 кг наркотических и психотропных веществ изъяли столичные милиционеры в 2023 году. Об этом журналистамрассказал начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Мингорисполкома Кирилл Беркозов, пишет корреспондент БЕЛТА.



Представитель правоохранительных органов отметил, что в 2023 году в целом сократилось число заявлений, которые касаются незаконного оборота наркотических и психотропных средств. Констатируется уменьшение количества наркоманов, состоящих на учете. На 10% снизился показатель относительно лиц, доставляемых в учреждения здравоохранения с передозировкой наркотиками.



"Что также очень важно, на 33% сократилась смертность от передозировки. Снизилось количество учащихся и студентов, которые привлекались к уголовной ответственности. На 32% уменьшена вовлеченность в оборот наркотических средств несовершеннолетних", - сказал Кирилл Беркозов.



Идентичная ситуация наблюдается с ранее судимыми. Это обусловлено проведением масштабной профилактической работы.



"В 2023 году выявлено 16 каналов поставки наркотиков, все из Российской Федерации. Вскрыто 27 помещений, приспособленных для выращивания наркосодержащих растений, выявлена одна лаборатория по производству психотропных веществ", - привел статистику представитель ГУВД Мингорисполкома.



Также пресечена деятельность 11 магазинов по продаже наркотиков. Для сравнения, в 2022 году их было 8.



В 2023 году столичная милиция изъяла 230 кг психотропных веществ и наркотических средств. Это в пять раз больше, чем в 2022-м.