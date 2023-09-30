В 2023 году в социальную сферу и инфраструктуру Могилевской области инвестировано 1,6 млрд рублей

Планируется ли появление новых школ и больниц в Могилевской области и как развивается социальная сфера и инфраструктура, в проекте "Вопрос номер один" рассказал Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома: "Мы в этом году вложили порядка 70 млн рублей в наши школы, 39 школ мы отремонтировали капитально. Что касается города Могилева, Бобруйска, Могилевского района, мы во всех школах полностью заменили окна. Много купили технологического оборудования".

Всего в 2023 году в социальную сферу и в инфраструктуру региона инвестировано 1 млрд 600 млн рублей.

Что касается здравоохранения, то по поручению главы государства были отремонтированы все ФАПы, амбулатории, которые находятся на селе. Также на ремонте находятся районные больницы - Шкловская, Хотимская, Чериковская, Кричевская. На следующий год на подходе Быхов, Бобруйск.

В Могилеве идет строительство цереброваскулярного отделения на базе больницы скорой помощи, на базе детской больницы начинается строительство детского реабилитационного центра.

По всей области сделано порядка 150 детских площадок.

"В социальную сферу мы вкладываем деньги, и на это деньги не нужно жалеть, это наша жизнь, это жизнь наших людей", - отметил председатель.