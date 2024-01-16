В 2023 году за нарушение правил содержания домашних животных в Минске оштрафованы 56 человек

Какие правила нарушают владельцы домашних животных и в каких случаях их привлекают к административной ответственности, агентству "Минск-Новости" рассказали в Минском городском жилищном хозяйстве (МГЖХ).

Наличие домашних питомцев налагает определенные обязательства на собственников (нанимателей) жилых помещений. Они изложены в Правилах содержания домашних собак, кошек, а также отлова безнадзорных животных в населенных пунктах Республики Беларусь, утвержденных постановлением Совета Министров от 4 июня 2001 г. № 834. Работа по профилактике и выявлению нарушений среди жителей многоквартирных домов, находящихся на обслуживании ЖКХ районов столицы, проводится по двум направлениям. Основное - это рейды по дворовым территориям, организованные коммунальщиками совместно с сотрудниками РУВД. Также работники ЖЭУ реагируют на тематические обращения жителей, их поступает немного.

По данным МГЖХ, в 2023 году было проведено 608 рейдов. Нарушителям выдано 207 предупреждений, а 56 человек на основании составленных протоколов оштрафованы за нарушение правил содержания (в том числе регистрации, выгула) животных на общую сумму 2 718 рублей согласно ст. 16.30 Кодекса об административных правонарушениях. Она предусматривает наложение штрафа в размере от 1 до 15 базовых величин, а если причинен вред здоровью людей или имуществу - от 10 до 30 базовых величин, или общественные работы, или административный арест. Кстати, собаковода также могут оштрафовать на сумму от 2 до 10 базовых величин по ст. 22.12 КоАП за нарушение правил пользования жилыми помещениями, если животное громко лает с 23:00 до 7:00, способствует распространению антисанитарии или иными действиями создает неудобства соседям.

"Основные нарушения связаны с выгулом собак в неустановленных местах, а также с содержанием незарегистрированных животных, - пояснила заместитель генерального директора по благоустройству, санитарному содержанию жилищного фонда МГЖХ Анастасия Воробьева. - Так, из общего количества выданных предупреждений за минувший год 60 были связаны с отсутствием регистрации, а 4 владельца за это были оштрафованы на сумму 185 рублей. Подавляющее большинство таких питомцев - собаки, кошек было выявлено всего 4. Напомню, регистрации подлежат не только собаки, но и кошки, только за последних не начисляется налог. Предупреждение выдается при незначительности правонарушения и в случаях, когда владелец признает свою вину и в целом адекватно реагирует на замечания ревизоров. Но если оно совершается повторно в течение календарного года - составляется протокол. Опять же, для "новичков" сумма штрафа минимальна - одна-две базовые величины. В работе с жителями делаем акцент на профилактику: разъясняем положения законодательства, вручаем памятки, предупреждаем об ответственности. Основная нагрузка ложится на жилищные службы, но представители РУВД, в частности участковые инспекторы милиции, всегда готовы оказать помощь. При возникновении конфликтных ситуаций, связанных с домашними животными, например собака бегает по двору без поводка и намордника, ведет себя агрессивно, рекомендуем звонить по номеру 102".

В МГЖХ напомнили: собаки, кошки подлежат регистрации в течение трех дней со дня приобретения; щенки и котята - в возрасте от 3 до 3,5 месяца. При этом регистрация собак потенциально опасных пород производится только при наличии у владельца справки о прохождении соответствующего обучения.

Если раньше домашних питомцев регистрировали в ЖЭУ по месту жительства, то с марта 2023 годаэтим занимаются службы "Одно окно" администраций районов согласно Указу Президента Республики Беларусь от 06.09.2022 г. № 311. Владельцу нужно подать заявление, предоставить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (питомца приводить не надо). По завершении процедуры оформления ему выдадут удостоверение и жетон, который нужно будет прикрепить на ошейник четвероногого друга. Также заявитель должен расписаться в том, что ознакомлен с правилами содержания домашних животных, санитарными и ветеринарными требованиями.

Сведения о регистрации передаются в расчетно-справочные центры для начисления налога за владение собаками - эта статья расходов включается в жировку. Оплата производится один раз в квартал.

В первом квартале 2024 года в столице ставка налога составляет:

11,1 рубля для обычных собак;

37 рублей для представителей потенциально опасных пород.

От уплаты налога в Минске освобождаются:

инвалиды по зрению, для которых содержание собаки-поводыря является жизненной необходимостью;

неработающие пенсионеры, инвалиды первой и второй группы при отсутствии регистрации по месту их жительства трудоспособных членов семьи - за одну собаку;

владельцы одноквартирных, блокированных жилых домов при условии содержания не более одной собаки, которая не используется в предпринимательской деятельности.

По данным МГЖХ, на 1 января 2024 года в Минске зарегистрировано 10 887 собак и 577 котов.