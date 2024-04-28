В 2024 году легендарному ВИА "Сябры" - 50! В чем секрет полувековой популярности

Из зала делегатов Всебелорусского народного собрания сразу на сцену. И там, и там он главный "Сябар" не только нашей страны, но и всего постсоветского пространства. Днем Анатолий Ярмоленко вместе со всем народным вече принимал важнейшие решения в судьбе нашего государства, вечером привычно дарил улыбку и переливы голоса в современном отечественном хите, ведь белорусы действительно "Добрые люди".

В этом году легендарному ВИА "Сябры" - 50! Ансамбль уже вовсю гастролирует с юбилейными концертами и как и прежде собирает аншлаги. С "Сябрамі" и их друзьями пообщалась Ольга Медведь.

До момента еще полувековая история. До того как репертуар коллектива стал народным и застольным в хорошем смысле, "Сябры" сами себе и без какого-либо блата, как принято говорить, из Гомельской филармонии пробивали дорогу без малого на всесоюзную сцену. Это было непросто. ВИА тогда были на пике популярности. Да еще и "Песняры" - белорусский мужской еще и столичный ансамбль уже записывал пластинки, а их хиты напевал зритель.

Я пришел в коллектив, который не был "Сябрамі", он был коллективом, который назывался "Песни над Сожем". В то время "Песняры" уже очень сильное впечатление произвели, потому что они народные песни настолько оригинально аранжировали и исполняли, что у нас зародилась идея сделать нечто подобное, но уже не на базе народной музыки, а что-то другое. Николай Сацура, композитор, музыкальный руководитель ансамбля "Сябры", заслуженный деятель искусств Беларуси

Сперва и на народных инструментах пытались, в ход шли балалайки, но поняли, что трехструнными Союз не покорить. Это, кстати, было еще в 1971-м. Почему же тогда полвека празднуем в этом сезоне? Официально год рождения коллектива считают от 1974, когда вокально-инструментальный ансамбль дал дебютное выступление в Минске на I республиканском конкурсе артистов эстрады.





Были "Песняры", потом появились "Верасы". Сложно было занять свою нишу, но мы постепенно вписались, нашли своего зрителя. И сейчас зритель с нами растет. Анатолий Ярмоленко, основатель и руководитель ансамбля "Сябры", народный артист Беларуси

Кстати, "Песнярами" "Сябры" не только вдохновились. Казалось бы, два схожих ВИА в одно время, должна быть конкуренция, но они дружили. Мулявин сам давал для исполнения неизданные песни, перепевали и шлягеры, например, "Беловежскую пущу" и никакой сценической ревности.

Беларусь музыкальную знают по "Песнярам" и по "Сябрам". Два бренда, которыми мы гордимся, которые прославляют нашу страну. Аудитория очень разная. Это не только аудитория возраста "Сяброў", это и молодые люди, что очень радостно. Коллектив живой. Это живая музыка, живое слово. Юлия Быкова, солистка группы AURA

Нарабатывали и свой плейлист, который записали на дебютный диск-гигант к концу 70-х. Пластинка стала бонусом за призовое место на Всесоюзном конкурсе советской песни. Однако могло "Сяброў" и не быть, начинающее ВИА чуть не провалило тарификацию. Друзья пришли на помощь.

Олег Газманов, народный артист России, и Анатолий Ярмоленко, основатель и руководитель ансамбля "Сябры", народный артист Беларуси, вспоминают, как это было:

- Коллектив, который я знаю просто с незапамятных времен. Я еще помню, как именно в этом зале, ты это помнишь?

- Да, как спасал нас.

- Я их спас.

- Он нас спасал, действительно.

- И он говорит, что делать? Звонит мне. Какой-то серьезный концерт. А тогда аппаратуры практически не было.

- Тарификация была, нас хотели расформировать.

- И я из Калининграда притащил аппаратуру свою личную, потому что я увлекался аппаратурой, у меня была с собой.

- Да, у него была сильная аппаратура.

- И я привез все это и они блестяще выступили. С тех пор все стало на свои места. С тех пор видите, что происходит? Красавчик! Поздравляю всю команду. Счастья, удачи, ясных дней побольше.

За 50 лет выпустили два десятка студийных альбомов, проехали все континенты, под "Польку белорусскую" плясали и США, и Китай, и Индия. У них две звезды на разных аллеях: одна в Москве, вторая в Витебске. На свое 30-летиие "Сябры" стали первым белорусским коллективом, который дал сольный концерт в Кремлевском дворце. У "Сяброў" и друзей много.

Это история белорусской культуры. Уже записано, знаете, золотыми буквами в историю искусства Беларуси и не только Беларуси, а нашего славянского мира. Коллектив представлял культуру Беларуси на большом пространстве Советского Союза, большом пространстве славянских народов. Поэтому я так счастлива, что мы дружим, я так счастлива, что мы пересекаемся во многих проектах, концертах. Я очень люблю семью Анатолия Ивановича, весь коллектив обожаю. Таисия Повалий, народная артистка Ингушетии

Да, "Сябры" - это еще и семья. Коллектив - целая династия. Начался ВИА с основателя, руководителя, солиста Анатолия Ярмоленко и его музы и опоры - супруги Раисы (которой не стало несколько лет назад). Она была и внештатным стилистом коллектива. В 90-е за гитару и клавишные встал сын Святослав. В 2000-х женского звучания мужскому ансамблю добавила дочь Ольга, больше известная всем как Алеся.

Тот случай, когда рос не за кулисами, а как часто бывает у артистов, сразу на сцене и внук Анатоль-младший.





Песни плывут у меня в крови, они живут во мне, я их прекрасно чувствую. Я про дедушкины песни. Исполнять их мне гораздо приятнее, нежели придумывать что-то другое. Дед идет в ногу со временем, у него в этом плане все замечательно и песни шикарные, стадионы как собирал, так и собирает. Анатолий Ярмоленко-младший, участник ансамбля "Сябры", внук Анатолия Ярмоленко

Выжить в шоу-бизнесе 5, 10, 20 лет - уже успех. Полвека без контрастных взлетов и падений - достижение. Одни считают секретом долголетия "Сяброў" социально значимые, всегда актуальные тексты песен в оригинальных аранжировках. Другие же, как и 50 лет назад звучащий узнаваемый тембр народного Анатолия Ярмоленко.

С Анатолием Ивановичем реально сложно работать, это факт. А в чем заключена основная сложность? Мы можем делать много дублей, можем сделать один. Один у нас бывает крайне редко, как правило, это от 2 до 10, сложно оттого что каждый из них лучший. Голос поистине уникальный, это то, что отличает ансамбль "Сябры". Богдан Карпов, мультиинструменталист и звукорежиссер ансамбля "Сябры"