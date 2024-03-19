В 2024 году откроют 3 новые станции минского метро на зеленой ветке

От "Аэродромной" через "Неморшанский сад" до "Слуцкого гостинца". Сразу три новые станции метро откроют в Минске в этом году. Готовность высокая - 80 % и выше. Объекты подземной магистрали 19 марта инспектировал мэр столицы. Владимир Кухарев оценил ход строительных работ и наличие материалов. Вместе с профильными службами посетил платформы и электроподстанции, также в маршруте электродепо "Слуцкое". На новом участке Зеленолужской линии метро сейчас работают почти 450 человек.

Ведется целый комплекс строительно-монтажных работ, начиная от облицовочных и заканчивая монтажом системы. На данном участке максимально применяются материалы и оборудование белорусского производства. Павел Царун, директор дирекции по строительству Минского метрополитена

"Станции уже почти готовы, реализацией мы довольны. Каждая станция имеет свое определенное местоположение, соответственно от этого у нее свое название", - рассказал директор ОАО "Минскметропроект" Михаил Рудько.