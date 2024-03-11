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В 2024 году по Беларуси планируют отремонтировать около 1700 км дорог
По Беларуси в нынешнем году планируют отремонтировать около 1 700 километров дорог. На это направят более миллиарда рублей.
Уже идут работы на трассе М3 Минск - Витебск (участок от Логойска до Плещениц) и на дороге от Смолевичей до Жодино. Параллельно дорожные службы занимаются и ямочным ремонтом. Самый большой объем традиционно в столице.
Сейчас идет весенний осмотр, по итогам которого объекты и объемы работ могут быть скорректированы.
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