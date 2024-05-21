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В 2024 году программу "Один район - один проект" дополнят более 20 новых инициатив
Создание импортозамещающих производств, закрепление специалистов на малой родине и восстановление экономического роста. В этом году программу "Один район - один проект" дополнят более 20 новых инициатив (в настоящее время в перечне190 инициатив).
Например, в Ивьевском районе предприятие по переработке полимеров с экологически чистой и безопасной для окружающей среды технологией в месяц перерабатывают около 150 т сырья. Получают три вида продукции: полипропиленовый агломерат, гранулы и пленку. Их используют в строительстве и сельском хозяйстве.
А если говорить о стратегических направлениях развития государства и работе на перспективу, то решения, принятые на VII Всебелорусском народном собрании, уже находят отклик в небольших районах Беларуси.
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