В 2024 году программу "Один район - один проект" дополнят более 20 новых инициатив

Создание импортозамещающих производств, закрепление специалистов на малой родине и восстановление экономического роста. В этом году программу "Один район - один проект" дополнят более 20 новых инициатив (в настоящее время в перечне190 инициатив).

Например, в Ивьевском районе предприятие по переработке полимеров с экологически чистой и безопасной для окружающей среды технологией в месяц перерабатывают около 150 т сырья. Получают три вида продукции: полипропиленовый агломерат, гранулы и пленку. Их используют в строительстве и сельском хозяйстве.