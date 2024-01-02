В 2024 году пройдет крупнейшая за всю историю независимой Беларуси избирательная кампания

Предстоящая избирательная кампания 2024 года станет крупнейшей за всю историю независимой Беларуси, сейчас она вошла в активную фазу.

25 февраля пройдет единый день голосования. В его рамках белорусам предстоит определиться с людьми, которые будут представлять интересы граждан в Палате представителей и местных Советах депутатов. Политические партии, общественные объединения, трудовые коллективы и граждане могут выдвинуть своего кандидата в депутаты до 15 января. На улицах городов активно проводятся пикеты по сбору подписей.