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В 2024 году в Беларуси планируют построить более 5 тыс. квартир для многодетных
В Беларуси в этом году планируют построить более 5 тыс. квартир для многодетных семей. Возведение жилья для этой категории граждан - приоритетная задача государства. К примеру, в 2023-м для них было построено почти 8,5тысяч квартир, на улучшение жилищных условий направлено более 8 тысяч семей. Всего же по итогам прошлого года в стране ввели в эксплуатацию примерно 4 млн 200 тыс. квадратных метров жилья.
Перспективным направлением в сфере строительства специалисты считают возведение арендного жилья. Пока оно составляет 3,4 % от всего жилфонда страны. Но с каждым годом темпы его строительства только растут. Если в 2012-м арендных "квадратов" возвели всего 12 тысяч, то в 2023-м цифра составила уже 300 тысяч. Планку не собираются снижать и в текущем году.
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