В 2024 году в Беларуси планируют построить более 5 тыс. квартир для многодетных

В Беларуси в этом году планируют построить более 5 тыс. квартир для многодетных семей. Возведение жилья для этой категории граждан - приоритетная задача государства. К примеру, в 2023-м для них было построено почти 8,5тысяч квартир, на улучшение жилищных условий направлено более 8 тысяч семей. Всего же по итогам прошлого года в стране ввели в эксплуатацию примерно 4 млн 200 тыс. квадратных метров жилья.