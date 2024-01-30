ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В 2024 году в Беларуси построят 350 тыс. кв. м арендного жилья

Ставка на доступность и качество. В Беларуси продолжат наращивать объемы возведения арендных жилых домов.

В этом году планируют построить более 350 тыс. кв. м такого жилья. Сейчас его объем от всего жилого фонда составляет 3,4 %. Финансируется строительство преимущественно за счет бюджета.

Такой вид жилья начали возводить в нашей стране с 2012 года. И если тогда построили только 12 тыс. кв. м, то сегодня цифры гораздо выше. Так, в прошлом году возведено свыше 300 тыс. кв. метров. К слову, 66% из них - для военнослужащих.

Поддержка многодетных семей

Одним из приоритетных направлений жилищной политики остается обеспечение жильем многодетных семей. Еще в 2019 году глава государства поставил задачу направлять большие семьи на строительство в течение года с момента постановки на учет. По итогам 2023-го для этой категории граждан построено 8425 квартир.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все