В 2024 году в Беларуси построят 350 тыс. кв. м арендного жилья

Ставка на доступность и качество. В Беларуси продолжат наращивать объемы возведения арендных жилых домов.

В этом году планируют построить более 350 тыс. кв. м такого жилья. Сейчас его объем от всего жилого фонда составляет 3,4 %. Финансируется строительство преимущественно за счет бюджета.

Такой вид жилья начали возводить в нашей стране с 2012 года. И если тогда построили только 12 тыс. кв. м, то сегодня цифры гораздо выше. Так, в прошлом году возведено свыше 300 тыс. кв. метров. К слову, 66% из них - для военнослужащих.

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