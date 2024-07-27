В 2024 году в Беларуси во время купания погибли 76 человек

В 2024 году во время купания в Беларуси погибли 76 человек, сообщает БЕЛТА со ссылкой на в пресс-службу МВД.

В текущем году из-за несоблюдения мер личной безопасности при купании уже погибли 76 человек, в том числе 11 несовершеннолетних.

Правоохранители подчеркнули, что следует осознавать риск, который таит в себе вода. Далеко не везде можно безопасно купаться. Там, где это запрещено, установлены соответствующие знаки. Наибольшей опасности подвержены граждане в состоянии опьянения. В связи с этим необходимо помнить, что в зонах отдыха и на пляжах распитие алкоголя запрещено.

Сотрудники милиции напомнили о необходимости контролировать своих детей, не оставлять их на водоемах без присмотра. Постоянно напоминайте о правилах поведения, опасностях игр, ныряния и купания в запрещенных местах.

Для отдыха на воде необходимо выбирать только специально оборудованные пляжи. На территории республики определено около 480 таких объектов.

Для недопущения несчастных случаев, минимизации количества правонарушений и преступлений в местах массового отдыха Министерство внутренних дел проводит комплекс мероприятий по обеспечению безопасности граждан.

