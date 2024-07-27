3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В 2024 году в Беларуси во время купания погибли 76 человек
В 2024 году во время купания в Беларуси погибли 76 человек, сообщает БЕЛТА со ссылкой на в пресс-службу МВД.
В текущем году из-за несоблюдения мер личной безопасности при купании уже погибли 76 человек, в том числе 11 несовершеннолетних.
Правоохранители подчеркнули, что следует осознавать риск, который таит в себе вода. Далеко не везде можно безопасно купаться. Там, где это запрещено, установлены соответствующие знаки. Наибольшей опасности подвержены граждане в состоянии опьянения. В связи с этим необходимо помнить, что в зонах отдыха и на пляжах распитие алкоголя запрещено.
Сотрудники милиции напомнили о необходимости контролировать своих детей, не оставлять их на водоемах без присмотра. Постоянно напоминайте о правилах поведения, опасностях игр, ныряния и купания в запрещенных местах.
Для отдыха на воде необходимо выбирать только специально оборудованные пляжи. На территории республики определено около 480 таких объектов.
Для недопущения несчастных случаев, минимизации количества правонарушений и преступлений в местах массового отдыха Министерство внутренних дел проводит комплекс мероприятий по обеспечению безопасности граждан.
Фото: БЕЛТА
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов