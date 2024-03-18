В 2024 году в Беларуси возобновляется практика строительства жилья госзаказчиками для продажи нуждающимся

В текущем году в Беларуси возобновляется практика строительства государственными заказчиками жилых домов по госзаказу для последующей продажи гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службуМинстройархитектуры.

Как рассказали в главном управлении строительства и жилищной политики Минстройархитектуры, принцип строительства жилья по государственному заказу определен в указе Президента Беларуси от 8 мая 2013 года №215 "О некоторых мерах по совершенствованию строительства (возведения, реконструкции) жилых помещений" и предусматривает централизованное льготное кредитование государственных заказчиков. Льготный кредит изначально выдается не гражданину, а государственному заказчику под 2 % годовых в пределах сметной стоимости строительства жилого дома. За эти средства жилье строится, а потом передается гражданам по договорам купли-продажи. Механизм такого жилищного строительства позволяет обеспечить стабильное финансирование объекта и беспрерывное его строительство в строго нормативные сроки.

"Очередники получат возможность купить уже готовые квартиры с выполненными в них в полном объеме отделочными работами, а не вступать в строительство на различных его этапах. Граждане освобождаются от участия в инвестиционном процессе строительства, в то время, как при долевом строительстве жилья либо в составе организаций застройщиков гражданин вовлечен в этот процесс с самого начала и находится в жестких условиях сопровождения всего хода строительства объекта. Очередникам будут предлагаться для приобретения квартиры в конкретных жилых домах по уже сформированной стоимости. Граждане, имеющие право на получение господдержки, будут выкупать построенные квартиры с использованием кредитов в рамках указов Президента Республики Беларусь от 6 января 2012 года №13 либо от 4 июля 2017 года №240 в порядке и на условиях, установленных в этих указах", - рассказали в Минстройархитектуры.

Пока стройка завершается, очередники смогут определиться с объемом кредитных ресурсов и суммой собственных средств на приобретение жилья. К моменту ввода дома в эксплуатацию гражданин должен принять решение, заключает он договор купли-продажи квартиры или нет. В случае отказа он продолжает состоять в очереди нуждающихся и ждать следующего предложения.

Кроме того, в настоящее время прорабатывается вопрос, что в случае отказа очередников, имеющих право на господдержку, от приобретения такого жилья оно будет продаваться очередникам, не имеющим права на господдержку, с использованием ими ипотечных кредитов, и юридическим лицам с привлечением ими собственных средств и кредитов банков для последующего предоставления по договорам найма арендного жилья.

В ведомстве подчеркнули, что квартиры, непроданные в доме в течение 4-х месяцев после окончания строительства, будут выкупаться исполкомами за бюджетные средства, а затем переводиться в арендное и социальное жилье либо продаваться на аукционах.