В 2024 году в Минске отремонтируют полсотни спортивных площадок

Полсотни спортивных площадок отремонтируют в этом году в столице. Еще 9 объектов ждет масштабная модернизация. Заметно изменятся физкультлокации на улицах Ангарской, Якубова и Чечота, а также Казинца, Пулихова и Натуралистов. Там полностью заменят покрытие, появится новое оборудование. Всего в Минске почти 4 тыс. спортивных конструкций, а в парках и дворах - около 330 площадок. Мониторинг их состояния ведется регулярно. После осмотра разрабатывают план по частичному либо полному обновлению.