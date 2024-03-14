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В 2024 году в Минске отремонтируют полсотни спортивных площадок

Полсотни спортивных площадок отремонтируют в этом году в столице. Еще 9 объектов ждет масштабная модернизация. Заметно изменятся физкультлокации на улицах Ангарской, Якубова и Чечота, а также Казинца, Пулихова и Натуралистов. Там полностью заменят покрытие, появится новое оборудование. Всего в Минске почти 4 тыс. спортивных конструкций, а в парках и дворах - около 330 площадок. Мониторинг их состояния ведется регулярно. После осмотра разрабатывают план по частичному либо полному обновлению.

В рамках месяца по благоустройству и озеленению города запланированы также ремонт и покраска малых архитектурных форм. Генеральная уборка после зимы пройдет во всех дворах, местах общего пользования и технических помещениях.

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