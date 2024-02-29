В 2024 году в Минске планируют обновить более 200 многоквартирных домов. Где посмотреть список

В 2024 году в Минске планируют обновить свыше миллиона квадратных метров, а это более 200 многоквартирных домов! Весь список доступен на сайте городского жилищного хозяйства. Так, в процессе полностью меняют крышу, ремонтируют фасады и подъезды, обновляют инженерную коммуникацию. Капитальный ремонт начали по 80 адресам. Строительно-монтажные работы и по улице Лейтенанта Кижеватова. Многоэтажка под номером 64 - одновременно там работают свыше полусотни человек. Крайний срок - через полгода. Всего же в Октябрьском районе сейчас комплексный апгрейд проводят на 7 объектах.