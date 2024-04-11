В 2024 году в Минской области планируют построить более 60 пеллетных котельных

У нас используется 1200 000 тонн в виде дров. Естественно, этот объем может использоваться в виде пеллет. Таким образом высвобождается высокий уровень рабочей силы, повышается производительность котельного оборудования. У нас уже производится котельное оборудование, которое в автоматическом режиме может вырабатывать тепловую энергию без участия персонала. Это оборудование дороговато: если сравнивать с газовым, то оно в разы дороже. Государство, учитывая эту проблему, будет предлагать населению субсидию

Леонид Полещук, замдиректора Департамента по энергоэффективности Госкомитета по стандартизации Беларуси