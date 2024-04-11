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В 2024 году в Минской области планируют построить более 60 пеллетных котельных

Польза не только для промышленности, но и для частных домов. Древесные пеллеты все больше вовлекают во внутреннюю энергетику Беларуси. Производство таких топливных гранул налажено в 21 лесхозе страны. Они могут производить до 350 тысяч тонн пеллет в год. Так, Борисовский лесхоз поставляет альтернативное топливо в котельные промышленных предприятий и ЖКХ. Ищут и новые экспортные направления. Преимущества использования пеллетных котлов в домах коттеджного типа должен подкрепить и нормативный акт, который готовит департамент по энергоэффективности Госкомитета по стандартизации.

Мы отправили свои гранулы на цементный завод "Красносельскстройматериалы", также на Жодинскую ТЭЦ. Это такой эксперимент по внедрению пеллет в щепу с целью получения большего эффекта по теплоотдаче. Также прорабатываем сегодня вопросы реализации на экспорт (в Узбекистан, Казахстан, РФ) и пробуем работать с Турцией
Виктор Амельянович, директор Борисовского опытного лесхоза
У нас используется 1200 000 тонн в виде дров. Естественно, этот объем может использоваться в виде пеллет. Таким образом высвобождается высокий уровень рабочей силы, повышается производительность котельного оборудования. У нас уже производится котельное оборудование, которое в автоматическом режиме может вырабатывать тепловую энергию без участия персонала. Это оборудование дороговато: если сравнивать с газовым, то оно в разы дороже. Государство, учитывая эту проблему, будет предлагать населению субсидию
Леонид Полещук, замдиректора Департамента по энергоэффективности Госкомитета по стандартизации Беларуси

В этом году только в Минской области планируется построить более 60 пеллетных котельных общей мощностью более 5,5 МВт, 10 из них - в системе ЖКХ центрального региона.

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