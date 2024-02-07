ПрезидентОбществоПолитикаЭкономикаКультураЗдоровьеТехнологииПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В 2024 году в Минской области планируют построить около 1 млн кв. м жилья

Около 1 млн кв. м жилья планируют построить в Минской области в этом году. И это самый большой объем среди регионов.Значительная часть квартир - для многодетных.

К слову, только за 2023 год в центральном регионе право улучшить жилищные условия получили 1,7 тыс. семей. Развиваются и столичные города-спутники. На карте Борисова появится новая улица в честь Якова Крейзера - героя Советского Союза, который принимал участие в обороне города в 1941-м году. Сам же микрорайон "Лядище-2" - это 16 домов, из которых 7 уже сданы в эксплуатацию.

Всего планируется 16 многоэтажных домов - это более 1,5 тыс. квартир, более 70 % из которых для многодетных семей. На данный момент ведется строительство четырех домов, которые позволят разгрузить очередь более чем на 200 позиций. Развивается инфраструктура, строятся дороги, остановочные пункты. Со временем в микрорайоне появятся аптека, магазины, детский сад, поликлиника, школа.
Александр Харченко, замдиректора ОАО "Борисовжилстрой"

В этом году в Минской области появятся сразу несколько социально значимых объектов: поликлиника в Заславле и школы в Фаниполе и Солигорске.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все