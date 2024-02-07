В 2024 году в Минской области планируют построить около 1 млн кв. м жилья

Всего планируется 16 многоэтажных домов - это более 1,5 тыс. квартир, более 70 % из которых для многодетных семей. На данный момент ведется строительство четырех домов, которые позволят разгрузить очередь более чем на 200 позиций. Развивается инфраструктура, строятся дороги, остановочные пункты. Со временем в микрорайоне появятся аптека, магазины, детский сад, поликлиника, школа.

Александр Харченко, замдиректора ОАО "Борисовжилстрой"