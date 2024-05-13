В 2024 году в Минской области реализуют почти полсотни инвестиционных проектов по программе "Один район - один проект"

Регион, который стабильно держит высокую планку в агропромышленном комплексе. Четверть всей сельхозпродукции, которую производят в Беларуси, дает Минская область. А еще пятую часть промышленной продукции. Кстати, по итогам социально-экономического развития за прошлый год предприятия Минщины помещены на республиканскую Доску почета.

В этом году в Минской области реализуют почти полсотни инвестиционных проектов по программе "Один район - один проект". О достижениях и планах рассказал Алексей Кондратенко.

В более чем двухмиллионном "каравае" Минской области почти полмиллиона тонн - зерно кукурузы. Это самый весомый валовой сбор в Беларуси и исторический рекорд для аграриев региона. Такое важное для АПК сырье важно качественно сохранить. А в этом ключевая роль у техники холдинга "Амкодор". Завод в Крупках специализируется на выпуске зерносушильных комплексов.

Один из новых проектов предприятия "Амкодор-Можа" - сушилка зерновая конвейерного типа. Она может обрабатывать в час до 30 тонн сырья. Это не только зерновые и зернобобовые, но и мелкосемянные культуры, а также травы.

В актуальном "портфолио" предприятия и мобильная сушилка "Нива" для фермерских хозяйств. Промышленники помогают в работе как отечественным, так и российским аграриям. К слову, на продукцию нового завода "Амкодор-Агидель" в Уфе уже повышенный спрос. В самом же городе Крупки машиностроительный холдинг также создаст новое производство. А это 40 дополнительных рабочих мест.

Наша продукция в Российской Федерации представлена восемью дистрибьюторами. У них широкая дилерская сеть - от Москвы до Дальнего Востока и Сибири. В настоящее время у нас в работе еще один инвестпроект, который проводится с облисполкомом - это строительство производственного корпуса площадью 10 тысяч квадратных метров с новым технологическим оборудованием. На новом производстве будем выпускать сушилки конвейерного типа, мобильные сушилки "Нива", а также сушилки и ЗСК с интеллектуальной системой управления. Игорь Дружков, первый замдиректора ООО "Амкодор-Можа"

Крупский район с каждым годом усиливает статус агропромышленного. Во многом благодаря активной деятельности агрокомбината "Дзержинский", который производит почти 80 тысяч тонн зерновых и около 14 тысяч тонн мяса птицы.

На агропромышленной карте Минской области в ближайшее время появится новая и значимая локация. Это отделение птичников для откорма бройлеров при деревне Куты Крупского района. Сегодня это активная и большая стройплощадка.

Флагман АПК нашей страны возводит 16 новых птичников. Эффект проекта - 90 новых рабочих мест и плюс ежегодно 9 тысяч тонн мяса птицы.

Стратегическая задача в экономике Минской области - полномасштабное развитие всех ее регионов. Так, в программу "Один район - один проект" только в этом году войдут почти полсотни инвестиционных проектов общей стоимостью более 1,5 млр рублей. Тысячи человек сформируют новые трудовые коллективы.

Пример инвестиций в глубокую переработку и производство экспортно-ориентированной продукции. Копыльский филиал Слуцкого сыродельного комбината вошел в этот год с солидным проектом - это производство быстрорастворимого сухого молока. Продукт может храниться до двух лет - в чем его преимущество. Впрочем, так долго этого не дадут сделать потребители.





Мы завоевали сегодня Ближний Восток . Это Бахрейн, Катар, Сирия, Объединенные Арабские Эмираты, Сингапур, а также у нас есть Грузия и Азербайджан. Данный сушильный комплекс позволяет производить четыре вида продукции - сухое молоко, сухое быстрорастворимое, цельное и сухое быстрорастворимое цельное молоко. Александр Кременчук, директор Копыльского филиала ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат"

Заметно меняется ландшафт столичных городов-спутников. Скоро в Смолевичах свой полный облик приобретет квартал из двух десятков многоэтажек со школой, новым торговым центром и детскими садами. А уже к осени большая часть трассы Р-53 будет широкополосной скоростной "бетонкой". А значит можно будет за считаные минуты попасть из Минска в Жодино, где, к слову, продолжается масштабная модернизация БелАЗа. Обновление, а также новинки, среди которых электросамосвал и тяжеловоз на газовом топливе - драйверы в экономике страны. Белорусский автозавод сможет выпускать ежегодно не 900, а уже 1200 единиц карьерной техники.

Развивается и сфера здравоохранения Минской области. За последние годы в активе более сорока объектов разного профиля - от кабинетов КТ и МРТ до новых поликлиник. К примеру, в Жодино, Несвиже или Боровлянах.

Диагностический корпус в Дзержинске и Борисове. В Минском районе введены три крупных объекта - поликлиника в агрогородке Озерцо, амбулатория в Прилуках и поликлиника на 800 посещений в смену в Минской ЦРКБ. Конечно, насыщение и обновление материально-технической базы объектов здравоохранения Минского района на особом счету. Введены 11 аппаратов КТ, 2 аппарата МРТ, приобретено более 200 автомобилей скорой и медпомощи за три года. Минская область была новатором в таком явлении, как передвижной медицинский комплекс. В сельских населенных пунктах были внедрены модульные ФАПы - два в Борисовском и три в Солигорском районе. Игорь Шамаль, начальник главного управления по здравоохранению Миноблисполкома