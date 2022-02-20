В 2025 году Минск планируют полностью перевести на артезианское водоснабжение

Усиленная проверка водопроводных сетей пройдет в белорусской столице. Для того, чтобы поддерживать надежную работу системы, проводят модернизацию подземных коммуникаций. Протяженность сетей водопровода в Минске составляет более 3 тысяч километров. Каждую трубу из этой системы проверяют с помощью специального оборудования - выявляют повреждения и срочно проводят локальный ремонт. 90 километров в год подлежат полной замене. В 2025 году столицу планируют полностью перевести на артезианское водоснабжение.