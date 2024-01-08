В 2025 году в Беларуси выберут площадку для пункта захоронения радиоактивных отходов

Площадку для пункта захоронения радиоактивных отходов в Беларуси выберут в 2025 году. Об этом рассказала начальник Госатомнадзора Ольга Луговская, пишет БЕЛТА.

"В 2023 году в нашей стране утверждена стратегия обращения с радиоактивными отходами. Она касается не только отходов с БелАЭС, но и тех, что образуются в медицине, промышленности и других отраслях, то есть предусмотрен общий подход. В системе Минэнерго создана Белорусская организация по обращению с радиоактивными отходами (БелРАО). Они будут получать у нас лицензию на выполнение всех работ, связанных с проектированием, сооружением пункта захоронения и его эксплуатацией", - сказала Ольга Луговская.

Стратегией определено, что в течение 10 лет эксплуатационные радиоактивные отходы хранятся на атомной станции. "Первый энергоблок заработал в 2021 году. Значит, в 2031 году новый пункт захоронения должен быть готов к приему эксплуатационных радиоактивных отходов Белорусской АЭС. Поэтому к 2030 году в стране нужно построить первую очередь объекта. Решение по выбору площадки будет принято в 2025 году", - отметила начальник Госатомнадзора.

По ее словам, в 2023 году велась очень интенсивная работа по изучению технологий и подходов Российской Федерации в части сооружения такого объекта. "Мы выезжали на российские объекты такого рода. При сооружении будем опираться на нормативную базу и проектные решения РФ", - подчеркнула Ольга Луговская.

В 2022 году были разработаны нормы и правила, устанавливающие требования по выбору площадки для размещения такого объекта. А в конце 2023 года утверждено руководство по безопасности, которое рассказывает, каким образом эту площадку выбирать, чтобы выполнить все требования, прописанные в нормах и правилах. "Здесь мы работаем в тесной взаимосвязи с нашими коллегами из Министерства энергетики, БелРАО, атомной станцией, Объединенным институтом энергетических и ядерных исследований - Сосны, который разрабатывает методики и подходы по реализации различных технических решений в этой сфере", - добавила начальник Госатомнадзора.

По ее словам, в первом квартале этого года должна быть сформирована правительственная комиссия по выбору площадки для размещения пункта захоронения радиоактивных отходов. Затем будет проведена оценка воздействия на окружающую среду потенциальных площадок. Все подготовленные документы рассмотрят во время общественных обсуждений. "Но в этот раз они будут проводиться не по линии регулирующего органа (Госатомнадзора). Это ответственность эксплуатирующей организации (БелРАО) и Минприроды", - уточнила Ольга Луговская.

Также начнется процесс выдачи разрешений и рассмотрения документов по вопросам лицензирования пункта захоронения радиоактивных отходов. Здесь уже Госатомнадзор будет проводить общественные слушания перед выдачей лицензии эксплуатирующей организации (БелРАО) так же, как это было перед выдачей лицензии БелАЭС на эксплуатацию первого и второго энергоблоков.

"По соглашению с Российской Федерацией отработавшее ядерное топливо отправится в Россию на переработку с использованием специальных методик, а радиоактивные отходы после этого будут направляться в Беларусь. Так что в далекой перспективе в пункте будут храниться и отходы переработки отработавшего ядерного топлива", - проинформировала Ольга Луговская.