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В 20:30 на "Беларусь 1" о главных событиях недели расскажет "Главный эфир"

Прямую трансляцию торжественного закрытия спортивного форума будет вести Белтелерадиокомпания как основной вещатель II Европейских игр. В 21:55 смотрите на телеканалах "Беларусь 1", "Беларусь 5", а также на сайте медиахолдинга tvr.by. В связи с этим программа "Главный эфир" выйдет раньше - в 20:30.

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