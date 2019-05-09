В 21:30 на площади Победы начнется праздничный концерт

К подножию монумента и к Вечному огню на площади Победы люди продолжают нести цветы. И там же, в самом сердце бурлящего города, прозвучит финальный аккорд Дня Победы.



В 21:30 здесь начнется праздничный концерт. Эти кадры мы получаем в режиме реального времени. Музыкальная программа продлится вплоть до 11 вечера. Кульминацией станет массовое исполнение песни «День Победы», на последних нотах которой небо над Минском раскрасит праздничный салют. Телеканал "Беларусь 1" и "Беларусь 24" будет вести прямую трансляцию.