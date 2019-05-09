3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В 21:30 на площади Победы начнется праздничный концерт
К подножию монумента и к Вечному огню на площади Победы люди продолжают нести цветы. И там же, в самом сердце бурлящего города, прозвучит финальный аккорд Дня Победы.
В 21:30 здесь начнется праздничный концерт. Эти кадры мы получаем в режиме реального времени. Музыкальная программа продлится вплоть до 11 вечера. Кульминацией станет массовое исполнение песни «День Победы», на последних нотах которой небо над Минском раскрасит праздничный салют. Телеканал "Беларусь 1" и "Беларусь 24" будет вести прямую трансляцию.
Президент
Все
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Политика
Все
Общество
Все
Спешиваться или не спешиваться? Как общественные обсуждения повлияли на изменения ПДД
В Беларуси отмечают день чествования ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД
"Место для жизни": Как жители Верхнедвинска делают свой райцентр привлекательнее?
Кто новые жертвы в конвейере смерти США - в проекте "По форме"
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов