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В 21 районе Беларуси введены запреты на посещение лесов, еще в 96 районах действуют ограничения
В 21 районе Беларуси введены запреты на посещение лесов, еще в 96 районах действуют ограничения. Информация по состоянию на полдень 14 мая, пишет sb.by.
В частности, запреты коснулись Витебского района Витебской области, Березовского, Ивацевичского, Каменецкого районов Брестской области, Житковичского, Октябрьского, Лельчицкого, Петриковского, Речицкого районов Гомельской области. А такжеВороновского, Гродненского, Лидского районов Гродненской области, Березинского, Пуховичского, Червенскогорайонов Минской области и Белыничского, Глусского, Круглянского, Чаусского, Могилевского, Шкловского районов Могилевской области. В остальных районах действуют ограничения на посещение лесов, за исключением лишь одного - Браславского.
В Минлесхозе отмечают, что в течение дня пожароопасная обстановка может измениться.
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