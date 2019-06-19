В 22:00 на стадионе "Динамо" стартует генеральный прогон церемонии открытия II Европейских игр

Совсем скоро на стадионе "Динамо" стартует генеральный прогон церемонии открытия II Европейских игр со зрителями и телекамерами. Репетиция в режиме реального времени стартует в 22:00. В режиме прямого эфира работает и наша съемочная группа, которая находится неподалеку от выездной студии Агентства теленовостей здесь, у стадиона "Динамо".



На связи наш корреспондент Нина Можейко (прямое включение). Подробности организаторы держат в тайне, интригуя не только зрителей, но и журналистов. Съемочным группам запрещено работать внутри арены. Атмосферу таинственности будут поддерживать вплоть до самой церемонии, то есть - 21 июня. Тем не менее, уже сегодня пройдет тест представления со зрителями. Они прибывали за пару часов до начала, чтобы успеть занять свои места на трибунах. Кстати, вне зависимости от ряда и сектора зрителям будет удобно наблюдать за шоу. Это стало возможным благодаря конструкции сцены.







Кроме парада атлетов и зажжения огня, публику ждет высокотехнологичная шоу-программа

Фишкой церемонии станут технологии дополненной реальности. Так что, чуду быть. Нам обещают даже летающих зубров. Представление делится на 8 тематических блоков. Подготовка массовых сцен началась еще в марте. А, начиная с воскресенья, на стадионе "Динамо" - ежедневные репетиции с утра и до глубокой ночи. Высокие ноты в спортивной акустике возьмут оперная дива Анна Нетребко и Димаш Кудайбергенов. Они станут хедлайнерами церемонии. К слову, традиция приглашать классических артистов - давняя. В свое время на открытии, правда, Олимпийских игр выступали Монсеррат Кабалье и Лучано Паваротти. Кстати, стране-хозяйке тоже есть что показать в плане академического вокала - в одном из эпизодов выступят солисты Большого театра оперы и балета. Нам удалось пообщаться с Маргаритой Левчук до начала репетиции (видео).







На низком старте и команда Белтелерадиокомпании. Наши специалисты в тандеме с домашним вещателем обеспечат телетрансляцию. За всем происходящим на "Динамо" будут следить около 3 десятков камер. Многие из них специального назначения. Например, мини-объективы на атлетической дорожке. А вот за общий план стадиона "Динамо" будут отвечать бьюти-шоты, которые установлены на осветительных мачтах.

Наблюдать за церемонией открытия можно со всех континентов