В 22:05 "Беларусь 1" и "Беларусь 24" начнут трансляцию праздничного концерта "З Новым годам, Беларусь!"

Какой Новый год без праздничных телепередач и, тем более, без песен. Сразу после "Панорамы" в 22:05 телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24" начнут трансляцию праздничного концерта "З Новым годам, Беларусь!". Музыкальное попурри из белорусских хитов - ностальгических и современных. Место встречи - Макаенка, 9 - самая большая студия Белтелерадиокомпании. Концерт посвятили теме малой родины. Итак, масштабно о небольшом, но самом главном за пару часов до Нового года. Не пропустите.