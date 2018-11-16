В 26-й столичной школе работает ресурсный центр трудового обучения

Рецепты пышных пирогов, секреты вышивки белорусского национального орнамента и выпиливание самолетов. Этому ученики 26-й столичной школы учатся на уроках трудового обучения. На базе учреждения образования работает ресурсный центр трудового обучения. На настоящих кухнях дети готовят разнообразные блюда, а юные столяра и слесари в мастерских со станками и необходимыми инструментами выпиливают деревянные шедевры. Подробнее - сюжет Натальи Кезик.

Девочки по маркировке распознают сорт, классификацию и свежесть яиц. А затем из этих продуктов маленькие повара замесят тесто, зажарят яичницу либо сварят суп. Занятия по трудовому обучению у этих школьников проходят на настоящей кухне.

А в этом кабинете действительно пахнет деревом. Благодаря современным инструментам - вот таким станкам либо электролобзикам - детские ручки могут создавать настоящие чудеса. Например, вот такой корабль либо самолет.

Максим Запекин сейчас работает над подставкой для своего телефона. Форму пятиклассник выпиливал сам, осталось зачистить деревянную конструкцию и нанести узор.

Учитель Василий Фурсевич во время своих уроков пристально наблюдает за тем, что мастерят его ученики. Дети работают с лобзиками, напильниками и за настоящими станками. И такие практические уроки труда по душе маленьким мастерам.

Ресурсный центр в 26-й столичной школе состоит из нескольких мастерских: кулинарной, швейной, столярной и слесарной. В каждой из них не только соответствующее оснащение, но и рабочий материал. Набор продуктов, древесина и льняные салфетки с нитками.