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В 27-й школе Бреста открыли современную спортивную площадку с искусственным покрытием
Подарков много не бывает. К новому учебному году в брестской школе № 27 имени Героя Советского Союза Ивана Петровича Барсукова обновили стадион: построили современную спортивную площадку с искусственным покрытием. Открыли ее сегодня в торжественной обстановке.
Всего за новыми знаниями в Брестской области отправились более 172 тыс. учащихся, из них 16,5 тыс. впервые сели за парты.
На уровне Президента нашей страны, правительства уделяется очень большое внимание вопросам образования. Я вижу, что на этой базе можно готовить хороших футболистов для нашего прекрасного клуба. В Бресте и Брестской области любят спорт. И в этом направлении мы будем продолжать нашу работу, чтобы растить здоровую нацию. Ведь здоровый человек - это счастливый человек.
Этот стадион трех учебных заведений: нашей школы, СШ № 5 и гимназии № 3. Было сделано разворотное кольцо, обновлен асфальт по улице Дачной, заменен забор. В этом году сделали тир в школе, прошел ремонт шести кабинетов. Сделали все, чтобы детям было безопасно, уютно и им хотелось идти в нашу школу.
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