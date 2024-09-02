В 27-й школе Бреста открыли современную спортивную площадку с искусственным покрытием

На уровне Президента нашей страны, правительства уделяется очень большое внимание вопросам образования. Я вижу, что на этой базе можно готовить хороших футболистов для нашего прекрасного клуба. В Бресте и Брестской области любят спорт. И в этом направлении мы будем продолжать нашу работу, чтобы растить здоровую нацию. Ведь здоровый человек - это счастливый человек.

Петр Пархомчик, председатель Брестского облисполкома