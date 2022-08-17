В 2 раза больше меда, чем в прошлом году планируют собрать пчеловоды Минской области

Пчеловоды Минской области планируют собрать в два раза больше меда, чем в прошлом году. Об этом корреспонденту БелТА рассказал ведущий инженер отдела производства и реализации продукции Минского ГПЛХО Владимир Гриневич.

В прошлом году работы по сбору меда завершились в сентябре, за это время пчеловоды Минской области заготовили 25,6 т меда. В этом году планка в два раза выше - до конца сезона сбора меда в Минском государственном производственном лесохозяйственном объединении планируют собрать более 50 т. По состоянию на 1 августа собрано уже 26,224 т.