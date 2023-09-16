В 30 районах Беларуси сохраняются запреты и ограничения на посещение лесов

В Беларуси в 30 районах сохраняются запреты и ограничения на посещение лесов. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты на интернет-портале Министерства лесного хозяйства, пишет БЕЛТА.

Больше всего районов, где сохраняются ограничения, расположены в Гродненской области. Их 13, в том числе в Щучинском и Мостовском посещение лесов запрещены. Разрешено посещение лесных массивов только в Островецком, Кореличском, Новогрудском и Дятловском районах.

В Брестской области запрещено посещение лесов в Каменецком, Жабинковском, Кобринском, Брестском и Малоритском районах, ограничено в Ивацевичском, Пружанском и Березовском районах.

В Витебской области ограничения остаются в Чашникском и Лепельском районах, в Минской области - в Воложинском и Мядельском, в Могилевской - в Кличевском, Кировском и Бобруйском, в Гомельской области - в Кормянском и Чечерском районах.

При действии запрета посещение лесов исключено - за нарушение предусмотрен штраф. Если же в районе действует ограничение, то лесистую местность можно посещать для сбора грибов и ягод, пеших прогулок. Однако необходимо соблюдать требования при нахождении в лесу. Так, запрещается заезжать в массив на механическом транспорте, разводить на месте костер, оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами материалы.

Запреты и ограничения на посещение лесов можно отследить в режиме реального времени на интерактивной карте Минлесхоза.