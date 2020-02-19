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В 37 раз уменьшилась статистика передозировок наркотиками среди несовершеннолетних с 2015 года

Вопросы противодействия незаконному обороту психотропов и профилактики их потребления подробно рассмотрели на заседании Президиума Совета Министров. В 2019 году органы внутренних дел выявили 4,5 тысячи наркопреступлений. Однако при ежегодном снижении этого уровня, растет вес изымаемых запрещенных веществ. Только в прошлом году - более полутора тонн. Пресечено без малого три десятка каналов поставок.


По информации правоохранителей, больше всего наркотиков в нашу страну приходит из России

Однако активнее стали работать международные преступные группировки. Увеличилось количество транзитных поставок МDМА, мефедрона и кокаина.

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