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В 39-ю поликлинику Минска распределились сразу 16 молодых специалистов
Уверенный шаг в профессиюна первом рабочем месте.Учреждения здравоохранения Беларуси в эти дни встречают молодых медиков.
Только в 39-ю городскую клиническую поликлинику Минска распределились сразу 16 молодых специалистов. 14 из них - представители среднего медицинского звена, а также врач-инфекционист и лор. В их адрес звучали теплые поздравления и напутствия от коллег. Руководство и профсоюз, представители Белорусского союза женщин, "Белой Руси", БРСМ перспективным медикам подготовили подарки. Рассказали также о льготах и бонусах статуса молодого специалиста, познакомили с традициями учреждения.
У нас в коллективе созданы все необходимые условия для профессионального карьерного роста специалистов. Мы очень надеемся, что наша поликлиника будет и их первым и любимым местом работы. Мы очень на них рассчитываем, потому что надежда на молодых сотрудников, всегда у них светятся глаза.Сейчас в коллективе 39-й поликлиники более 200 медиков. Кроме молодых специалистов, местную систему здравоохранения пополнили также 11 врачей-интернов. Всего же в столице их более 320 человек.
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