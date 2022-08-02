В 39-ю поликлинику Минска распределились сразу 16 молодых специалистов

У нас в коллективе созданы все необходимые условия для профессионального карьерного роста специалистов. Мы очень надеемся, что наша поликлиника будет и их первым и любимым местом работы. Мы очень на них рассчитываем, потому что надежда на молодых сотрудников, всегда у них светятся глаза. Сейчас в коллективе 39-й поликлиники более 200 медиков. Кроме молодых специалистов, местную систему здравоохранения пополнили также 11 врачей-интернов. Всего же в столице их более 320 человек.

Виталий Войтов, главврач 39-й городской клинической поликлиники г. Минска