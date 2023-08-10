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В 42 государственных вузах зачислили почти 28 тыс. бюджетников

Проходные баллы в высших учебных заведениях Беларуси выросли примерно на 15-20. Максимальные пороговые значения относятся к специальностям "международное право" в БГУ, куда зачислили 10 человек. Проходной балл составил 398. На втором месте - специальность "стоматология" в Витебском государственном медуниверситете, на третьем "программная инженерия" в БНТУ.

Видим, что более 3000 медалистов пришли в наши учреждения высшего образования на бюджетную форму. 2000 были зачислены без экзаменов - те ребята, которые являются победителями республиканских, международных и университетских олимпиад. Те ребята, которые имели возможность прийти на специальности, которые востребованы экономикой. Эта задача по большему счету выполнена.
Андрей Иванец, министр образования Беларуси

В 42 государственных вузах зачислили почти 28 тыс. абитуриентов, которые будут получать образование за счет бюджета. Конкурс был 1,4 человека на место. На данный момент контрольные цифры приема выполнены на 98 %.

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