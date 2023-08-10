В 42 государственных вузах зачислили почти 28 тыс. бюджетников

Видим, что более 3000 медалистов пришли в наши учреждения высшего образования на бюджетную форму. 2000 были зачислены без экзаменов - те ребята, которые являются победителями республиканских, международных и университетских олимпиад. Те ребята, которые имели возможность прийти на специальности, которые востребованы экономикой. Эта задача по большему счету выполнена.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси