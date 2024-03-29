В 5 районах Минской области действуют ограничения на посещение лесов

Третий класс пожарной опасности введен в лесах в 5 районах Минской области. Посещение массивов ограничено, а это значит, что въезд на личном транспорте и разведение костров запрещено. Учитывая условия погоды, в усиленном режиме работают сотрудники лесной охраны. На возникновение возгораний сухой растительности реагируют максимально оперативно. Лес патрулируют пешие группы, сверху массив осматривают с помощью дронов.

Первые признаки лесного возгорания фиксирует специальная программа. Информация с камер видеонаблюдения поступает в пункты управления. Работники леса фиксируют малейший дым на горизонте и выезжают на место для ликвидации пожара.