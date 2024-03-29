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В 5 районах Минской области действуют ограничения на посещение лесов
Третий класс пожарной опасности введен в лесах в 5 районах Минской области. Посещение массивов ограничено, а это значит, что въезд на личном транспорте и разведение костров запрещено. Учитывая условия погоды, в усиленном режиме работают сотрудники лесной охраны. На возникновение возгораний сухой растительности реагируют максимально оперативно. Лес патрулируют пешие группы, сверху массив осматривают с помощью дронов.
Первые признаки лесного возгорания фиксирует специальная программа. Информация с камер видеонаблюдения поступает в пункты управления. Работники леса фиксируют малейший дым на горизонте и выезжают на место для ликвидации пожара.
Перед выходом в лес на прогулку следует обязательно ознакомиться с интерактивной картой на сайте Министерства лесного хозяйства, чтобы узнать о ситуации в массивах. За нарушение правил посещения лесов предусмотрен штраф.
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