В 6-й поликлинике Минска обновили медоборудование

Качественно и комфортно, с заботой о здоровье - в столице продолжается капитальный ремонт медучреждений. Так, в 6-й поликлинике Минска обновили не только внешний вид кабинетов, но и их оборудование.

Новая диагностическая техникав кабинете онколога. Современные аппараты появились также в кардиологическом и урологическом центрах. Они обслуживают пациентов не только поликлиники, но и всего Ленинского района.