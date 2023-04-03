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В 6-й поликлинике Минска обновили медоборудование

Качественно и комфортно, с заботой о здоровье - в столице продолжается капитальный ремонт медучреждений. Так, в 6-й поликлинике Минска обновили не только внешний вид кабинетов, но и их оборудование.

Новая диагностическая техникав кабинете онколога. Современные аппараты появились также в кардиологическом и урологическом центрах. Они обслуживают пациентов не только поликлиники, но и всего Ленинского района.

В этом году в Минске после модернизации открылась 36-я поликлиника. Обновление продолжается ив поликлинике № 2. Здесь появится лабораторное и диагностическое оборудование.

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