В 78-ю годовщину Великой Победы цветы легли к подножиям монументов по всей Могилевской области

Мой дед прошел всю войну. Он приписал себе год, чтобы уйти на фронт. Мы должны нашим детям прививать любовь к нашей родине, к Победе. Если наши дети не будут знать нашей истории и прошлого, то они не смогут строить правильный мир и правильную жизнь в будущем. Мирного неба, счастья нашим детям.

Андрей Андрейчиков, участник Великой Отечественной войны