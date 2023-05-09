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В 78-ю годовщину Великой Победы цветы легли к подножиям монументов по всей Могилевской области
Праздничный салют озарит сегодня небо над всей Беларусью. А сейчас по всей стране продолжаются торжества.
Не просто празднуем, а отдаем дань памяти нашим дедам и прадедам. В 78-ю годовщину Великой Победы цветы легли и к подножиям монументов по всей Могилевской области, в том числе у Вечного огня на площади Славы областного центра. Подробности у Андрея Ястребова.
По традиции старт торжествам в Могилеве дан из самого сердца города - с центральной площади, где собрались представители предприятий, организаций области, обычные горожане и гости областного центра.
Марш военных под живой оркестр - всегда украшение праздника. Бойцы Могилевского гарнизона открыли программу дня.
Равнение в марше, конечно, на ветеранов. Тех, кто завоевал Победу. Особые слова благодарности и поздравления прозвучали и в адрес Андрея Тимофеевича Андрейчикова. Уроженец Могилева помнит оккупированный фашистами город, их зверства. Партизанские и фронтовые будни. На груди нашего героя орден Отечественной войны, "За отвагу", "За освобождение Праги" и "Взятие Берлина".
Благодаря мужеству нашего народа как на фронте, так и в тылу мы победили. Конечно, Президент делает все для того, чтобы мы жили мирно, спокойно. Весь белорусский народ, который, конечно, торжественно отмечает этот день, с праздником!
По главной улице города с оркестром. Акция "Беларусь помнит. Помним каждого" объединила многих, кто и сейчас хранит свои фронтовые истории:
Это мой дедушка. Он воевал в 172-й стрелковой дивизии. Защищал Могилев в 1941 году. Для моей семьи это, можно сказать, семейный праздник. Мы чтим традиции, есть возможность собраться всем вместе. Для меня это великий Праздник, для моих мальчишек и для всех белорусов.
Мой дед прошел всю войну. Он приписал себе год, чтобы уйти на фронт. Мы должны нашим детям прививать любовь к нашей родине, к Победе. Если наши дети не будут знать нашей истории и прошлого, то они не смогут строить правильный мир и правильную жизнь в будущем. Мирного неба, счастья нашим детям.
Большим праздничным концертом встретила участников парада площадь Славы, где увековечен боевой и трудовой подвиг жителей области. Минутой молчания здесь почтили память тех, кто ценой своей жизни завоевал Победу.
Народные гулянья в честь Дня Победы проходят по всей области. А в 21:30 на площади Славы Могилева развернется концертная программа под названием "Будем жить и будем помнить".
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