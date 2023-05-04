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В 79-ю годовщину прорыва вражеской блокады партизанами Полоцко-Лепельской зоны на мемориале собрались свыше 2 тыс. патриотов
Прошло 79 лет со дня легендарного порыва вражеской блокады партизанами Полоцко-Лепельской зоны. Тогда из кольца смерти партизаны вывели 15 тыс. мирных жителей.
В память о подвиге в 8 км от Ушач был воздвигнут мемориал. Каждый год в день прорыва здесь собираются дети и внуки героев - в этом уголке Беларуси нет семьи, которую не затронула партизанская быль. В феврале в 95 лет ушел из жизни последний в Ушачском районе участник тех событий Демьян Владимирович Крупеня. В мирное время он был художником, а сегодня его имя было присвоено Ушачской школе искусств. Подробности памятного дня у Ольги Масловской.
В мае 2021 года ветеран Демьян Крупеня встретился со школьниками, его воспоминания были не просто уроком истории.
Мальчишкой он попал в партизанский отряд, участвовал в прорыве вражеской блокады. Каждый май Демьян Крупеня приезжал к мемориалу, посвященному подвигу партизан. В феврале 2023 года ветерана не стало, а сегодня, 4 мая, в день 79-й годовщины прорыва, его имя увековечили.
Имя участника прорыва Демьяна Крупени присвоено Ушачской детской школе искусств
В мирное время Демьян Крупеня был художником. Написал более тысячи полотен, многие из которых подарил Ушачскому музею народной славы. Его талант будет примером для юных воспитанников местной школы искусств, которая с этого дня носит имя героического земляка.
"Это не только почетно, это большая гордость для нас всех, для нашей школы, потому что это действительно выдающийся человек, таких людей надо помнить", - считает Иван Драгун, учащийся Ушачской детской школы искусств им. Д. В. Крупени.
Аллею "Цветы Великой Победы" заложили в Ушачах
В музейном зале открылась выставка работ художника. На полотнах изображена красота мирной жизни, потому что автор верил, что ужасы войны не повторятся. Как символ добра и созидания аллею "Цветы Великой Победы" заложили сегодня в Ушачах на территории музея, посвященного подвигу партизан. 16 кустов сирени было высажено по количеству партизанских бригад. В память о героях организован и автопробег к мемориальному комплексу. Тишина этих мест громче любых слов.
Это гордость за наших предков, что мы победили. И, конечно, место скорби, потому что всегда мы говорим о том беспрецедентном геноциде, который осуществлялся по отношению к советскому народу.
В сентябре 1942 года партизаны освободили Ушачи. А в 1943-м 16 партизанских бригад контролировали 3 тыс. кв. км. На этой территории располагались 1220 деревень, работали школы, типография - и это в тылу третьей танковой армии рейха. В 1944 году, отступая, фашисты решают расправиться с партизанской республикой.
Представьте себе 60 тыс. хорошо вооруженных и обученных немецких солдат и наших партизан, (у которых имеется оружие, было всего 17 тыс.). Вы представляете, какие неравные были силы. С 11 апреля 1944 года наших партизан взяли в кольцо, сразу в блокаду. Их начали душить. Они просто шли вперед, спасая себя и людей, которые были вместе с ними.
Сегодня на "Прорыве" собрались делегации из всех районов Витебской области. Минутой молчания почтили память защитников. Годовщина легендарного прорыва стала поводом для встреч и глубокого изучения событий 80-летней давности.
5 мая Ушачи примут участников молодежного патриотического форума "Партизанскими тропами". В программе запланированы акция "Расскажи про дедову Победу", квест "Рубежи Победы", солдатский привал с песнями военных лет.
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