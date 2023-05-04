В 79-ю годовщину прорыва вражеской блокады партизанами Полоцко-Лепельской зоны на мемориале собрались свыше 2 тыс. патриотов

Прошло 79 лет со дня легендарного порыва вражеской блокады партизанами Полоцко-Лепельской зоны. Тогда из кольца смерти партизаны вывели 15 тыс. мирных жителей.

В память о подвиге в 8 км от Ушач был воздвигнут мемориал. Каждый год в день прорыва здесь собираются дети и внуки героев - в этом уголке Беларуси нет семьи, которую не затронула партизанская быль. В феврале в 95 лет ушел из жизни последний в Ушачском районе участник тех событий Демьян Владимирович Крупеня. В мирное время он был художником, а сегодня его имя было присвоено Ушачской школе искусств. Подробности памятного дня у Ольги Масловской.

В мае 2021 года ветеран Демьян Крупеня встретился со школьниками, его воспоминания были не просто уроком истории.





Мальчишкой он попал в партизанский отряд, участвовал в прорыве вражеской блокады. Каждый май Демьян Крупеня приезжал к мемориалу, посвященному подвигу партизан. В феврале 2023 года ветерана не стало, а сегодня, 4 мая, в день 79-й годовщины прорыва, его имя увековечили.

Имя участника прорыва Демьяна Крупени присвоено Ушачской детской школе искусств

В мирное время Демьян Крупеня был художником. Написал более тысячи полотен, многие из которых подарил Ушачскому музею народной славы. Его талант будет примером для юных воспитанников местной школы искусств, которая с этого дня носит имя героического земляка.

"Это не только почетно, это большая гордость для нас всех, для нашей школы, потому что это действительно выдающийся человек, таких людей надо помнить", - считает Иван Драгун, учащийся Ушачской детской школы искусств им. Д. В. Крупени.

Аллею "Цветы Великой Победы" заложили в Ушачах





В музейном зале открылась выставка работ художника. На полотнах изображена красота мирной жизни, потому что автор верил, что ужасы войны не повторятся. Как символ добра и созидания аллею "Цветы Великой Победы" заложили сегодня в Ушачах на территории музея, посвященного подвигу партизан. 16 кустов сирени было высажено по количеству партизанских бригад. В память о героях организован и автопробег к мемориальному комплексу. Тишина этих мест громче любых слов.

Это гордость за наших предков, что мы победили. И, конечно, место скорби, потому что всегда мы говорим о том беспрецедентном геноциде, который осуществлялся по отношению к советскому народу. Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома

В сентябре 1942 года партизаны освободили Ушачи. А в 1943-м 16 партизанских бригад контролировали 3 тыс. кв. км. На этой территории располагались 1220 деревень, работали школы, типография - и это в тылу третьей танковой армии рейха. В 1944 году, отступая, фашисты решают расправиться с партизанской республикой.

Представьте себе 60 тыс. хорошо вооруженных и обученных немецких солдат и наших партизан, (у которых имеется оружие, было всего 17 тыс.). Вы представляете, какие неравные были силы. С 11 апреля 1944 года наших партизан взяли в кольцо, сразу в блокаду. Их начали душить. Они просто шли вперед, спасая себя и людей, которые были вместе с ними. Дарья Милая, главный хранитель фондов Ушачского музея народной славы им. В. Е. Лобанка

Сегодня на "Прорыве" собрались делегации из всех районов Витебской области. Минутой молчания почтили память защитников. Годовщина легендарного прорыва стала поводом для встреч и глубокого изучения событий 80-летней давности.