В 97 районах Беларуси действуют запрет и ограничения на посещение лесов

Запрет и ограничения на посещение лесов действуют в 97районах Беларуси. Это следует из интерактивной карты, размещенной на сайте Министерства лесного хозяйства.

По состоянию на день 12 июля, посещение лесных массивов полностью ограничено на территории всей Брестской и Гродненской областей. В Витебской области ограничения коснулись 18 районов, Минской - 21, Гомельской - 14, Могилевской - 11.

С помощью интерактивной карты можно оперативно отследить, в каких регионах временно запрещено посещать леса. Карта обновляется в режиме реального времени, данные могут меняться в течение дня.